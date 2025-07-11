Він відкинув ймовірну причетність до шахрайських схем.

Колишній міністр інфраструктури Олександр Кубраков відреагував на інформацію про обшуки, які у нього провели працівники Державного бюро розслідувань (ДБР).

У Facebook він зазначив, що ані до нардепа Євгена Шевченка, ані до Білорусі, ані до закупівель добрив чи то будь-яких інших махінацій не має відношення.

За словами Кубракова, останній його контакт з Шевченком відбувся ще до повномасштабного вторгнення, і той звертався до нього як народний депутат до міністра інфраструктури.

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"Жодних інших справ або навіть спілкування поза межами професійної діяльності я не мав, після лютого 22 я знав про життя Шевченка виключно з преси", - написав він.

Кубраков підкреслив, що вважає, що правоохоронці повинні завжди мати вільний доступ до всіх необхідних їм матеріалів.

"Усі, з ким я працював, знають про цей принцип - ми завжди оперативно надавали всю інформацію правоохоронним органам по першому їх запиту. Ніколи нічого не приховував і не збираюсь цього робити і в цій ситуації", - сказав ексміністр.

Справа Кубракова

Сьогодні вранці джерела УНІАН у правоохоронних органах поінформували, що працівники ДБР проводили обшуки у Кубракова у справі про ймовірні шахрайські дії народного депутата Євгенія Шевченка.

Також повідомлялося, що Шевченко в шахрайський спосіб виманив у підприємців 14,5 млн грн, нібито, на закупівлю добрив у Білорусі, і сприяти йому у реалізації цього задуму міг колишній міністр інфраструктури.

Правоохоронці зібрали докази державної зради з боку Шевченка у листопаді 2024 року. За матеріалами справи, фігурант систематично займався інформаційно-підривною діяльністю в інтересах держави-агресора.

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