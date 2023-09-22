На початку вересня у ЗМІ з'явилася інформація. що Польща почала видворяти з країни тих, хто займався перевезенням нелегалів до Європи.

На початку вересня інформація про випадки екстрадиції чоловіків з Польщі до України з'явилася у польських ЗМІ. Зокрема, газета Rzeczpospolita зазначала про те, що Польща буде видворяти з країни тих, хто займався перевезенням нелегалів до Європи. Водночас питання примусового повернення турбує й тих українців, які легально перебувають та працюють у Польщі.

Кого з українців у Польщі можуть видати Україні, у коментарі РБК-Україна пояснила адвокат юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко.

За даними Прикордонної служби Польщі, з 24 лютого 2022 року до країни в'їхали близько 80 тисяч українських чоловіків, які потенційно підлягають мобілізації. За даними юриста, ті особи, які знаходяться у Польщі без будь-якого статусу, повинні стати на консульський облік.

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"Якщо вони перебувають у Польщі на незаконних підставах, то Польща має право їх повернути до країни громадянства. Якщо у Польщі вони перебувають на консульському обліку в залежності від статусу (особа, яка втікає від війни чи біженець), це не говорить про те, що вони отримають повістки і підуть служити", – звертає увагу юрист.

Вона зазначає, що у її практиці не траплялися випадки, щоб до чоловіків, які перебувають на консульському обліку у Польщі чи іншій країні, зверталися правоохоронні органи з вимогою повернутися в Україну чи їм вручили повістку.

"Якщо людина легально працює, це означає, що вона легально перебуває на території Польщі. Тому підстав для примусового повернення такого чоловіка немає. Екстрадиція наразі передбачена лише для злочинців, які оголошені за ухвалою суду у всеукраїнський та міжнародний розшук", – пояснює юрист.

Водночас на українців, які порушили законодавство Польщі (наприклад, працювали нелегально) та отримали припис на повернення в Україну, українська влада має подати запит.

" Щоб говорити, що ці громадяни порушили законодавство, має бути рішення українського суду. Якщо говоримо про порушення законодавства у Польщі, то ця країна має право порушити питання щодо їх повернення на територію України. Але для цього є міжнародна дипломатична переписка: Польща повідомляє Україну про таку ситуацію і про те, що готові повернути такого громадянина, якщо буде запит", – зазначає юрист.

Аніщенко додає: видачі чоловіків із Польщі за фактом громадянства не буде – лише через оголошення в міжнародний розшук окремих осіб. Це стосується й будь-якої іншої країни.

Повернення українських чоловіків з-за кордону

Виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 60 років заборонили після того, як РФ 24 лютого 2022 року здійснила повномасштабне вторгнення на нашу територію.

Через це багато чоловіків шукають різноманітні лазівки, щоб все таки покинути країну. У цьому нерідко чоловікам допомагають чиновники.

Голова фракції "Слуга народу" Давід Арахамія заявив, що українські правоохоронні органи вимагатимуть екстрадиції чоловіків призовного віку, які незаконно покинули Україну, уникаючи мобілізації.

Правоохоронці Польщі заявили, що екстрадиція ухилянтів можлива за умов, що Україна подаватиме запит, а польський суд ухвалить відповідне рішення.

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