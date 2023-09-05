ВЛК будуть застосовувати індивідуальний підхід у визначенні ступеня придатності до військової служби.

Зміни у Розкладі хвороб для оцінки придатності військовослужбовців викликали неоднозначну суспільну реакцію. Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram.

При цьому додає, що нововведення викликали жваве обговорення, часто неточні трактування, перекручування теми і не обійшлося без втручання російських підрозділів ІПСО.

Вона дала посилання на пояснення представника Командування Медичних сил ЗСУ підполковника медичної служби Дмитра Мірошниченка.

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В його поясненні сказано, що перелік хвороб по суті не змінився щодо їх кількості, тому що він побудований на міжнародній класифікації хвороб десятого перегляду, і ми не можемо від неї відхилитися.

"Ці зміни вносять конкретику для лікарів, щоб усі максимально однаково трактували положення про військово-лікарську експертизу і щоб мінімізувати кількість помилок під час ухвалення рішень щодо придатності до військової служби", - зазначає він.

Зазначається, що тепер будуть призиватися на військову службу особи з хронічними (та іншими) захворюваннями. При цьому наголошується, що такі люди і до внесених змін до цього наказу служили у Збройних Силах України на різних посадах в підрозділах забезпечення, в навчальних центрах.

Зазначається, що є приклади того, що такі військовослужбовці успішно проходили службу і в інших військових частинах та підрозділах. Вони визнавалися, відповідно до законодавчих актів, деякі з цих людей визнавалися обмежено придатними, хоча соматично були абсолютно здоровими. Мірошниченко зазначає, що до нього приходили такі люди і питали чому їм вішають клеймо.

"Так, у мене дійсно є певні діагнози, але я себе нормально почуваю. Я виконую всі рекомендації лікарів. Я повноправний член суспільства, я можу виконувати всі завдання на службі без обмежень", - цитує він звернення таких людей.

Мірошниченко зазначає, що з 2014 року в нас дуже багато військових саме цієї категорії, які мають колосальний бойовий досвід.

"Індивідуальний підхід у визначенні ступеня придатності до військової служби - це прийняття індивідуального рішення щодо кожного військовослужбовця, який має певні проблеми зі здоров’ям", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що в ЗСУ є різні роди військ, сил, є різні військово-облікові спеціальності, різні завдання, різний рівень навантаження, тому люди з вадами здоров’я можуть служити в ряді підрозділів на різних посадах.

Тепер ВЛК (військово-лікарські комісії) ухвалюють рішення індивідуально – придатний, обмежено придатний, непридатний тощо.

"Якщо в людини є певна хвороба, яка не дозволяє за станом здоров’я виконувати обов’язки військової служби, то таку людину, звісно, не можуть мобілізувати до війська. Інший випадок, якщо є захворювання, які перебувають в довготривалій ремісії (3–5 років), це підтверджується лабораторним дослідженням, стан здоров’я військовослужбовця нормальний, і він може виконувати обов’язки, то буде застосований індивідуальний підхід і ухвалене індивідуальне рішення - придатний чи непридатний. Приймається постанова про придатність за певною обліково-військовою спеціальністю. Для того, щоб дати командирам більше можливостей та розуміння на яку посаду доцільніше призначити військовослужбовця, враховуючи поточний стан його здоровʼя", сказано в повідомленні.

Мірошниченко наголошує, що військовослужбовці, які мають певні захворювання, не можуть проходити службу в підрозділах спецпризначення ДШВ, морської піхоти, ССО, але вони можуть виконувати завдання у складі підрозділу забезпечення.

Зміна норм діяльності ВЛК в Україні - деталі

Раніше Міністерство оборони України затвердило затвердило новий розклад хвороб, за яким оцінюється придатність до військової служби та впорядкувало проходження служби обмежено придатними. Тепер одночасно з постановою про обмежену придатність до військової служби ВЛК має приймати постанову про придатність військовослужбовця до служби за конкретною військовою спеціальністю (ВОС).

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