За останні 10 років кількість вірян серед молодих людей знизилася і їх потрібно залучати до церкви.
Читайте такожАрмія, волонтери, церква: кому найбільше довіряють українціПро це заявив предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній в інтерв’ю Радіо Свобода.
У відповідь на питання про кризу церкви він сказав, що «час загального навернення після радянського атеїзму вже пройшов».
«Тобто кожному священнику і архієрею на місці треба наполегливо працювати, залучаючи особливо молодь. Бо, згідно з останньою статистикою, за 10 років ми бачимо, що на 15% серед молоді менше стало віруючих. І я акцентував увагу на тому, що потрібно знаходити нові якісь приклади, місії, навернення, просвітництва нашої української молоді. Бо з часом ми побачимо, що цей процес буде поглиблюватися», – сказав Епіфаній.
За його словами, церква намагається «запропонувати таку модель, яка не обтяжувала би настільки людину, щоб людина виконувала хоча би мінімум» в духовній практиці.
«Коли ми будемо вимагати максимум, то ми можемо втратити взагалі. Потрібно, залучаючи молодь, робити все задля того, щоб вони себе почували духовно комфортно у громаді, в церкві. І тоді, звичайно, вони будуть приходити і будуть дієвими членами церкви», – підкреслив митрополит.
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