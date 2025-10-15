В Харківській ОДА оголосили примусову евакуацію для 409 сімей з дітьми.

У вівторок, 14 жовтня, на засіданні Ради оборони Харківської області було ухвалено рішення про евакуацію родин з дітьми в примусовий спосіб з низки населених пунктів, повідомляється в Telegram-каналі голови Харківської ОДА Олега Синєгубова.

Він повідомив, що евакуацію будуть проводити з 27 населених пунктів Великобурлуцької, 6 – Вільхуватської та 7 – Шевченківської територіальних громад.

"Загалом маємо вивезти в більш безпечні місця 601 дитину — це 409 сімей", - зазначив Синєгубов.

Також він додав, що такі заходи ухвалено у зв‘язку з загостренням безпекової ситуації на Куп'янському напрямку.

"Закликаємо родини з неповнолітніми зберегти життя і виїхати з небезпечних територій", - додав голова Харківської ОДА.

За його словами, вже визначені маршрути евакуації та передбачені місця тимчасового проживання людей. Він додав, що евакуйовані сім'ї отримають підтримку в оформленні статусу ВПО, доступ до виплат і гуманітарної допомоги.

"Ми продовжуємо працювати скоординовано з усіма службами, аби забезпечити захист кожній родині", - зазначив Синєгубов.

Ситуація на Харківщині

Раніше УНІАН повідомляв, що в ніч на 14 жовтня російські окупанти завдали ударів керованими авіабомбами по Харкову, одне з влучань зафіксоване по території лікарні у Салтівському районі міста. Повідомлялося, що щонайменше шестеро людей зазнали поранень склом. В корпусах лікарні де перебували понад сотня пацієнтів, вилетіли вікна й двері. Видання зазначає, що в цьому відділенні проходили лікування хворі на діабет.

Також ми писали, що командир 3-го батальйону оперативного призначення 15 бригади НГУ "Кара-Даг" Андрій Кусков із позивним "Цезар" вважає, що російські окупанти не можуть розпочати генеральний штурм Куп'янська через логістичні проблеми. Кусков пояснив, що ворог змушений діяти з плацдарму, відрізаного від основних сил річкою Оскіл. За його словами, ворог намагається постійно штурмувати місто малими групами, але це не може призвести до зміни оперативної і тим паче стратегічної ситуації.

