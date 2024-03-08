Громадяни розміщені у готелі на території Єгипту, ближчим часом їх буде перевезено до України.

7-8 березня відбувся черговий етап евакуації громадян України із Сектора Гази. Про це інформує посольство України в Ізраїлі.

Зазначається, що через КП "Рафах" на територію Єгипту було виведено 59 наших громадян та членів їхніх сімей - зокрема, це 15 дітей, 37 жінок і 8 чоловіків.

"Завдяки зусиллям представників ГУР МО України та дипломатичних працівників посольств України в Ізраїлі та Єгипті, евакуація пройшла успішно, громадяни розміщені у готелі на території Єгипту, ближчим часом їх буде перевезено до України", - йдеться у повідомленні.

Евакуація українців із Сектора Гази

9 листопада відбувся перший етап евакуації українців із Гази. Тоді із сектора вдалося вивезти 43 українців та 36 громадян Молдови.

Операцію з порятунку українців здійснили співробітники ГУР МО України спільно з МЗС України під загальним керівництвом президента України.

Пізніше цього ж місяця із Сектора Гази евакуювали 8 українців. Загалом протягом першого етапу евакуації Україні вдалося вивести з Гази 259 людей.

В МЗС, зокрема, висловили вдячність Єгипту, Ізраїлю, Катару та іншим партнерам за їхню підтримку в евакуації українських громадян.

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