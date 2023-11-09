Із сектора Газа вдалося вивезти 43 українців та 36 громадян Молдови.

У Головному управлінні розвідки показали фото евакуації першої групи українців із сектору Газа. Фотографії опубліковано у телеграм-каналі ГУР Міноборони.

Наразі із сектора Газа вдалося вивезти 43 українців. Операцію з порятунку українців за наказом Міністра оборони України здійснюють співробітники ГУР МО України спільно з МЗС України під загальним керівництвом президента України.

Також вдалося вивезти 36 громадян Молдови, усі вони в безпеці.

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Як зазначав президент України Володимир Зеленський, посольства України в Ізраїлі та Єгипті, а також інші причетні українські відомства продовжують роботу над евакуацією громадян України.

Евакуація українців із Гази

За даними українських дипломатів, про евакуацію з сектору Гази попросило 367 громадян України.

Зазначалося, що з українцями, які опинилися на території сектора Гази, періодично втрачається зв’язок, кількість бажаючих евакуюватися звідти продовжує зростати, але ситуація залишається вкрай важкою та надходять нові тривожні сигнали, що ХАМАС не зацікавлений в евакуації.

Перша група українців змогла виїхати з небезпечної зони 7 листопада. Їх евакуювали через єдиний доступний пункт пропуску з Єгиптом "Рафах".

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