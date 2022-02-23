Після приїзду до РФ на деяких жителів ОРДЛО чекала повна несподіванка.

Евакуйовані в Ростовську область РФ жителі окупованого Донбасу скаржаться на те, що їх змушують платити за житло.

Про це жителі "ЛДНР", яких вивезли до РФ, розповіли виданню Mash, яке й опублікувало відео.

"Тут вимагають якісь папери, а ми - безпорадні, у нас нічого немає... У готелі повинні безкоштовно нас утримувати. А ми начебто платимо останні копійки. Далі не знаємо, що нам робити", — нарікає один з чоловіків.

Раніше повідомлялося, що заклики терористів і маріонеток Кремля Дениса Пушиліна і Леоніда Пасічника змусили багатьох жителів окупованих територій Донецької та Луганської областей погодитися на евакуацію у РФ.

У Росії на деяких українців з окупованого Донбасу чекав тимчасовий наметовий табір на прикордонному пункті пропуску "Матвєєв Курган" в Ростовській області. Там стоять в ряд двоярусні ліжка, зовсім немає вільного місця, лише коридор для проходу. Всередині кожного намету-місця для кількох десятків людей.

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