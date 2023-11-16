Ірину Фаріон звільнили відповідно до п.3 Ст. 41 КЗпП України.

Ірина Фаріон прокоментувала своє звільнення з посади професорки Львівської політехніки після її скандальних висловлювань на адресу українських захисників.

Відповідно до наказу, її буде звільнено з 16 листопада 2023 року. Як повідомила колишня нардепка у своєму телеграм-каналі, вона збирається судитися із закладом.

"Звільнення без жодного підпису. Це щось нове у трудовому праві. Які ж дуже маленькі стали враз ті, що працюють у великих стінах Політехніки, яку освятили свого часу життям своїм Степан Бандера і Роман Шухевич, Катерина Зарицька і Остап Мащак, Петро Франко і Степан Чарнецький. (...) Все тільки розпочинається, бо кожен фініш – це по суті старт. Готую позов до суду", – написала вона.

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Зазначимо, що в наказі сказано, що Ірину Фаріон звільнили відповідно до п.3 Ст. 41 КЗпП України – вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи.

Звільнення Фаріон: що передувало

Нещодавно колишня нардепка та тоді ще викладачка Львівської політехніки заявила, що не вважає російськомовних захисників України українцями. На її слова відреагували як військові, так і громадськість. Зокрема, студенти Львівської політехніки вийшли на протест із закликом звільнити Фаріон із закладу.

На тлі обурення суспільства Фаріон опублікувала в своєму телеграм-каналі лист від студента із окупованого Криму, де він висловив їй свою підтримку. При цьому вона не приховала його особисті дані – студента затримала російська ФСБ.

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