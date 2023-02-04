Мемешеву вручили повістку для уточнення облікових даних.

Колишній гравець тернопільської "Ниви" Магомед Мемешев, якого з повісткою сфотографували правоохоронці на місці затримання організаторів "п'яних" вечірок у Києві, заявив, що не піде до ЗСУ.

У коментарі виданню Fanday спортсмен розповів, що піде до Територіального центру комплектування та соцпідтримки, щоб оновити свої дані. Та він має відстрочку від служби.

"Як і належить, з'явлюся у військкомат. У мене є відстрочка, тому що я навчаюсь на третьому курсі в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті", – сказав він.

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Скандал з алковечірками в Києві

Мережею розлетілися кадри зі скандальних "п'яних" вечірок, на яких група хлопців з Івано-Франківська, яка переїхала до столиці, знущається з дівчат та вчиняє дії сексуального характеру.

Двох організаторів треш-розваг взяли під арешт на 60 днів. Ще шістьом особам було вручено повістки для уточнення даних у віськкоматах.

У мережі було опубліковано й фото Мемешева з повісткою. Після цього він зробив заяву, що нібито непричетний до цих алковечірок, а на місці затримання фігурантів справи опинився випадково, бо його попросили приїхати й допомогти.

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