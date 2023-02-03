Раніше організаторам п’яних вечірок, де знущалися й ґвалтували дівчат, оголосили підозри.

Шевченківський суд Києва обрав запобіжний захід організаторам п'яних вечірок у столиці, на яких знущалися з дівчат. Про це повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"60 діб тримання під вартою. Таку міру запобіжного заходу обрав Шевченківський суд Києва двом молодикам, які влаштовували п'яні вечірки в столиці та викладали принизливі відео з дівчатами в Інтернет", - написав він.

Як зазначили в Київській обласній прокуратурі, запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою "блогерам" обрано без можливості внесення застави.

Відео дня

Нєбитов нагадав, що 1 лютого слідчі Київщини спільно з кримінальною поліцією та прокурорами області провели обшуки в Києві та Івано-Франківській області.

"Двох фігурантів затримали та оголосили їм про підозру за ч. 3 ст. 301 Кримінального кодексу України щодо виготовлення, збуту і розповсюдження порнографічних предметів. Досудове розслідування триває", - зазначив керівник поліції Київщини.

"П'яні вечірки" в Києві - що відомо

Як повідомляв УНІАН, днями в соцмережі опублікували фото й відео з фігурантами алкогольних вечірок, на яких дівчат споюють та знущаються з них, поки ті перебувають у напівпритомному стані. Вони давали дівчатам транквілізатори, а потім ґвалтували їх.

2 лютого поліція Київської області повідомила, що правоохоронці затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання двох організаторів п'яних вечірок у Києві, де знущалися з дівчат. Чоловікам було оголошено підозру у виготовленні, збуті і розповсюдженні порнографічних предметів.

Правоохоронці встановили, що організаторами огидних розваг та авторами принизливих відео є двоє товаришів, які і поширювали порно в Telegram-каналі та Instagram.

Як заявив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов, фігурантам справи може загрожувати до 7 років ув'язнення.

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