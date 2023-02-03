Спортсмен просить поширити його відеозвернення, адже стверджує, що він не причетний до цих розваг.

Екс-футболіст тернопільської "Ниви" Магомед Мемешев, якого сфотографували з врученою повісткою на місці обшуків в організаторів п'яних вечірок у Києві, стверджує, що не причетний до цих злочинів.

Відповідне відео він поширив у своєму Instagram й заявив, що він прийшов до квартири групи юнаків, щоб допомогти їм. Мемешев каже, що він знайомий з Андрієм Яриною, й той попросив приїхати, тому що до його квартири хтось хотів вломитися.

Магомед заявив, що коли він приїхав, там вже були оперативники, з якими він разом й зайшов до квартири хлопців, яких звинувачують у знущаннях та зґвалтуваннях дівчат. Піти одразу спортсмен не міг, тому що потрапив на камери оперативників, тож перебував там до завершення обшуку.

Відео дня

А потім Мемешеву видали повістку для уточнення облікових даних. Він попередив військкома, що не учасник подій. За його словами, йому пообіцяли не виставляти його фото нікуди.

"І ось наступного дня моя фотографія серед ґвалтівників", – підсумував футболіст.

Скандал довкола "п'яних" вечірок у Києві

Напередодні в соцмережі опублікували фото й відео з фігурантами алкогольних вечірок, на яких дівчат споюють та знущаються з них, поки ті перебувають у напівпритомному стані.

Правоохоронці прийшли з обшуками до винуватців цих розваг, шістьом хлопцям вручили повістки, а двом вручили підозри. Останнім тепер "світить" до 7 років в'язниці.

2 лютого в ЗМІ з'явилася інформація, що одним з учасників алковечірок з дівчатами "у відключці" і знущаннями з них став український футболіст - колишній нападник тернопільської "Ниви" Магомед Мемешев.

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