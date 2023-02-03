Спортсмен отримав повістку від правоохоронців.

2 лютого в ЗМІ з'явилася інформація, що одним з учасників алковечірок з дівчатами "у відключці" і знущаннями з них став український футболіст - колишній нападник тернопільської "Ниви" Магомед Мемешев. Про це повідомляє Fanday.net.

За інформацією ЗМІ, він зіграв за "Ниву" всього два матчі у 2021 році, вийшовши на заміну, провівши в цілому п'ять хвилин. В інших іграх він був в запасі або не потрапляв в заявку.

"Нічого про нього як про людину сказати не можу. У колективі він поводився нормально, нічим не виділявся, але був хлопцем з характером, тому що має східну кров", - розповів Fanday.net директор "Ниви" Андрій Тихий.

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Журналістам вдалося вирахувати футболіста за поширеним у мережі фото, на якому він красувався з повісткою.

Скандал з алковечірками в Києві

Напередодні в мережі з'явилися відео, на якому група хлопців споює молодих дівчат, а потім гвалтує їх у напівсвідомому стані на камеру. Після розголосу цих історій в мережі за справу взялася поліція.

Правоохоронці прийшли з обшуками до хлопців, їхні імена вже встановили, частині з них роздали повістки, двом - вручили підозри. Останнім світить до 7 років за ґратами.

Як з'ясувалося, скандальні блогери родом з Івано-Франківська і нещодавно переїхали до столиці. Вони накачували дівчат алкоголем і Ксанаксом, а потім знущалися з них.

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