Анну Герман у студії телеканалу підтримала екс-нардеп Надія Савченко.

Колишня соратниця екс-президента Віктора Януковича Ганна Герман і екс-нардеп Надія Савченко своїми висловлюваннями в прямому ефірі телеканалу ZIK спровокували скандал в мережі.

Читайте також"Я прошу вашого захисту": блогер di rubens після гучного скандалу через любов до РФ звернулася до Авакова (відео)Зокрема, Герман закликала вшанувати пам'ять всіх тих, хто загинув на Донбасі, "і з одного, і з іншого боку":

"Перш за все, дозвольте мені просити вас всіх встати і вшанувати хвилиною мовчання людей, загиблих сьогодні в Харкові і всіх загиблих на Майдані. І тих, хто протестував, і тих 19 правоохоронців, які були вбиті на Майдані. І тих людей, які загинули на Донбасі з одного і з іншого боку. Всі вони - наші люди".

Один з глядачів відреагував на її слова зауваженням, що росіян не потрібно поминати. Але тут Надія Савченко заперечила: "навіть росіян потрібно пом'янути".

Тим часом Герман продовжила і назвала учасників Революції Гідності "учасниками державного перевороту":

"Ми сьогодні, вшанувавши мовчанням пам'ять всіх людей, всіх наших співгромадян, повинні думати про майбутнє. Про те, як об'єднатися проти тих внутрішніх "терористів", які, скориставшись довірою народу, пограбувавши міліцію, взявши зброю там, зробили державний переворот, намагалися і намагаються далі знищити Україну".

Скандальна Заява Герман: реакція мережі

Користувачі соцмереж різко розкритикували висловлювання Герман і реакцію студії:

"КДБешна ку**а Анька Герман підняла і змусила студію вшанувати пам'ять загиблих окупантів бойовиків, які вбивають українців. Це сталося на телебаченні, газпромівського ТБ ZIK, який працює в Україні!";

"Ця "Тереза" однозначно ворог. Але чому та отара, яка була присутня в студії, повелася на її заклик? Чому вони дали себе так принизити?";

"А що там, в студії, не було нікого адекватного, щоб поставити її на місце?";

"Бог забрав у неї синів, але до неї не дійшло";

"Саме так це і діє, якщо ти не знищиш ворога, ворог знищить тебе. На те й розраховано, на наші толерантність і демократію, якими ці покидьки дуже вдало користуються".

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН