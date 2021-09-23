Вилучені з місця події гільзи скеровано для проведення відповідних експертиз.

На Київщині продовжуються оперативно-розшукові заходи у справі замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра.

Про це йдеться на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ.

"Поліція Київщини разом із Національною гвардією України та працівниками ДСНС зараз обстежують понад 430 гектарів лісу та відпрацьовують найближчі до місця скоєння злочину населені пункти. Працівники ДСНС розпочали огляд найближчих водойм, підключилися водолази", - повідомляє прес-служба МВС.

Оперативники карного розшуку та слідчі продовжують збір аналітичної інформації, опитують свідків. Перевіряються можливі шляхи відходу стрілка, відпрацьовуються транспортні засоби, які пересувались у радіусі місця скоєння злочину.

"Вилучені з місця події гільзи скеровано для проведення відповідних експертиз. Продовжується також детальне обстеження експертами автомобіля потерпілого", - йдеться у повідомленні.

Замах на Шефіра: подробиці

Як повідомляв УНІАН, вранці 22 вересня в Київській області невідомі відкрили вогонь по автомобілю першого помічника президента України і його друга Сергія Шефіра. В результаті поранення у ногу отримав водій.

Сам Шефір не постраждав.

За даними прокуратури, між селами Ходосівка та Лісники по автомобілю з лісопосадки було зроблено близько 18 пострілів з автоматичної зброї.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 КК – замах на вбивство двох і більше осіб.

Автор: Наталія Хаджі