Уродженець Дніпра вербував та готував майбутніх терористів для диверсій на Одещині.

Приморський районний суд Одеси до 10 років тюрми заочно засудив відомого російського пропагандиста Олексія Анпілогова.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної прокуратури, уродженця Дніпра засуджено за сприяння вчиненню терористичного акту ( ч. 2 ст. 258-4 Кримінального кодексу). За даними прес-служби, фігурант - прихильник руху "Антимайдан", який через своє неприйняття ідей Революції Гідності на початку 2014 року виїхав на постійне проживання до Росії. Там він розробив подальший план щодо дестабілізації ситуації в Україні та створення так званої "Новоросії".

У квітні-червні 2014 року він завербував двох жителів Одеси для скоєння терактів на території міста. Зокрема, планувалися підриви будівель військових комісаріатів, банкоматів та відділень "ПриватБанку", майна компанії "Рошен", Одеського консервного заводу, держпідприємства "Одеський обласний радіотелевізійний передавальний центр" та Одеської філії Національної телекомпанії України.

Відео дня

"За завданням куратора виконавці передавали фото- відеофіксацію адмінбудівель та військових комісаріатів, підшукували вибухові речовини та пристрої для вчинення вибухів і підпалів", - розповіли у прес-службі.

Також встановлено, що для підготовки диверсій та терактів в Одесі виконавці одержали гроші та ноутбуки і флешки з програмним забезпеченням для створення криптографічно шифрованих зʼєднань.

У прокуратурі стверджують, що, завдяки оперативним заходам правоохоронці попередили злочинну діяльність групи.

Наразі суд призначив уродженцю Дніпра покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Як уточнили УНІАН в правоохоронних органах, йдеться про уродженця Дніпра Олексія Анпілогова, 1974 р. н. За даними слідства, восени 2014 року він відвідував тимчасово окуповані території Луганщини. Завербовані одесити – чоловік та жінка – мали відношення до антиукраїнського руху "Одеська дружина". Пропагандист запросив їх до Москви, де зустрівся з ними, передав гроші та техніку. Один ноутбук призначався парі завербованих шпигунів-диверсантів, а інші – для бойовиків "ДНР".

З відкритих джерел відомо, що Анпілогов закінчив факультет фізики, електроніки та комп'ютерних систем у Дніпропетровському національному університеті. Називає себе – публіцистом – публікувався в таких російських виданнях, як "Завтра", "Літературна газета" тощо.

Ще 5 вересня 2013 року в Санкт-Петербурзі було зареєстровано фонд підтримки наукових досліджень та розвитку громадянських ініціатив "Підстава" та Олексій Анпілогов став його президентом. Пізніше фонд співпрацював із газетою "Завтра" та "Ізборським клубом" з питань збору пожертв для "Новоросії".

У 2014 році був керівником координаційного центру "Нова Русь", брав участь у конференції "Росія, Новоросія, Україна: глобальні проблеми та виклики" у Ялті. Також він очолював гуманітарне управління міністерства оборони "ЛНР".

Інциденти в Одесі

В Одесі затримали місцевого жителя, який продавав фейкові "посвідчення" журналістів та закликав до зриву мобілізації. Зокрема, чоловік від імені "редколегії журналу" поширював кремлівські нарративи, дискредитував вище військово-політичне керівництво України тощо.

А 6 червня стало відомо, що до 12 років ув’язнення загрожує прокремлівській блогерці з Одеси Юлії Лозановій, більш відомій під псевдонімом Юлія Вітязєва, яка втекла до Москви та підтримує окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: