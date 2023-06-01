Громадянин Україні 14 років тому віїхав до РФ, там служив в армії, а потім знову опинився в Україні.

На Волині 12 років тюрми за державну зраду отримав уродженець України, який під час війни добровільно пішов служити до армії Росії. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що уродженець Чернівецької області, проживаючи на території РФ, добровільно вступив на військову службу. "У 2016-2019 роках він був розвідником взводу управління артилерійської батареї 20-ї окремої мотострілецької бригади у складі "південного військового округу збройних сил РФ", - повідомляє Офіс генпрокурора.

В СБУ додали, що цей громадянин України у 2009 році виїхав на постійне проживання до РФ і отримав там російський паспорт. У 2013 році його призвали на строкову військову службу до лав збройних сил РФ, а вже в 2016 році він підписав кількарічний контракт із ворожою армією.

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"Там його призначили до складу 20-ї окремої мотострілецької бригади (місто Волгоград). Встановлено, що це військове з’єднання брало активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході України", - зазначають в СБУ.

По закінченню контракту і після початку повномасштабного вторгнення РФ зрадник вирішив повернутися в Україну.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника у травні 2022 року на території Волинської області, куди він в’їхав, прикриваючись українським паспортом.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада) і призначив 12 років тюрми.

В прокуратурі повідомили, що рік до вироку суду він перебував під вартою.

СБУ полює на зрадників

Як повідомляв УНІАН, затримано мешканця Бахмута, який вступив у лави Сил оборони на Дніпропетровщині, щоб збирати інформацію для ворога. Зокрема, збирав для російських загарбників інформацію про наявне в Україні західне озброєння та системи протиповітряної оборони.

За даними СБУ, чоловіка ще до початку повномасштабного вторгнення завербував представник 72-го розвідцентру головного управління генерального штабу збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ) Микита Климовський.

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