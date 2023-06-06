Юлія Лозанова (Вітязєва) Telegram-каналі із майже 100-тисячною аудиторією виправдовує та підтримує російську агресію.

До 12 років ув’язнення загрожує прокремлівській блогерці з Одеси Юлії Лозановій, більш відомій під псевдонімом Юлія Вітязєва, яка втекла до Москви та підтримує окупантів.

Як повідомляє Служба безпеки України, ще у 2015 році вона переїхала з Одеси до Москви, де розпочала активно поширювати фейки про суспільно-політичну ситуацію в Україні, антиукраїнські дописи, а також виправдовувати дії окупантів.

Зокрема, після початку повномасштабного вторгнення Росії до України блогерка публічно підтримувала збройну агресію РФ.

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"Саме вона 6 червня 2023 року однією з перших почала активно виправдовувати російських окупантів за підрив ними Каховської ГЕС. Для цього московська блогерка опублікувала відповідні дописи на власному Телеграм-каналі, який нараховує майже 100 тис. підписників", - розповіли в СБУ.

Крім того, за даними правоохоронців, Вітязєва регулярно поширює до антиукраїнський контент в ефірах російського каналу "Соловьев.live" і займається збором грошей для потреб окупаційних угруповань РФ.

Слідчі повідомили блогерці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 6 ст.111-1 (колабораційна діяльність) та ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

За цими статтями Вітязєвій загрожує до 12 років тюрми.

Водночас, в Офісі генпрокурора, уточнили, що підозрювана є співзасновницею одного із найбільших пропагандистських Telegram-каналів в РФ, ймовірно, маючи на увазі "Соловьев.live".

Крім того, блогерка систематично публічно виступає на російських пропагандистських каналах, де заперечує окупацію України та прославляє владу РФ.

Проросійські блогери

Нещодавно у Києві затримали проросійського блогера, який публікував у соцмережах пропагандистські дописи та закликав до провокацій у Києво-Печерській лаврі.

У своїх відео у TikTok чоловік виправдовував російську агресію, намагаючись зняти відповідальність з РФ за повномасштабну війну в Україні, та звинувачував у всьому "сатанинську мафію".

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