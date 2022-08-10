На сьогодні близько 160 000 квадратних кілометрів української землі потребують розмінування.

Фінансова допомога США для розмінування українських територій пришвидшить відновлення України.

Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак написав у своєму Telegram.

"Очистити українську землю від російських мін та боєприпасів - одне з найважливіших завдань для нас", - зазначив Єрмак.

Він підкреслив, що зазначена допомога США дозволить навчити та оснастити 100 команд для знешкодження наземних мін і боєприпасів, які не розірвалися під час ведення бойових дій.

"За нашими оцінками, 160 000 квадратних кілометрів української землі потребують розмінування – це приблизно розмір Вірджинії, Меріленда та Коннектикуту разом узятих", - зауважив керівник ОП.

Єрмак подякував американським союзникам та зазначив, що "ця допомога пришвидшить відновлення України".

Згідно з повідомленням на офіційному сайті Держдепу США, 9 серпня Департамент оголосив про свій намір надати фінансування в розмірі $89 млн на 2022 фінансовий рік, щоб допомогти уряду України розв’язати нагальні проблеми, пов’язані з розмінування територій та знешкодженням снарядів, що не розірвалися.

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