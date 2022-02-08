Рятувальники вмовляли рибалок-екстремалів полишити крихку кригу.

В Дніпрі рятувальники вирушили у рейд, під час якого вкотре нагадали риболовам про небезпеку перебування на льоду за плюсової температури.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Рятувальники вмовляли рибалок-екстремалів полишити крихку кригу, дістатись до деяких з них було вельми не просто. Відчайдухи відійшли за 500 метрів від берега, де насвердлили свої лунки. При цьому у жодного з рибалок не було ані рятувального жилета, ані інших знарядь захисту.

Однак найбільше рятувальників здивували жінка з дитиною, які мирно прогулювались аж за пів-кілометра від берега.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно рятувальники розповіли, як витягають невдах з водяної пастки, а також дали життєво важливі поради, що робити, якщо все-таки ви провалилися під кригу. Вони наголошували, що рибалкам, які часто виходять на кригу, необхідно мати при собі спеціальний рятувальний набір.

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