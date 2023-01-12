Йдеться про можливість лікування поранених бійців у Туреччині.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган має намір 12-13 січня обговорити з президентами України і Росії Володимиром Зеленським і Путіним відкриття гуманітарного коридору для лікування поранених.

Про це повідомив турецький омбудсмен Шереф Малкоч, пише AHaber. За його словами, сьогодні або завтра Ердоган обговорить з ними питання "відкриття гуманітарного коридору" між Росією і Україною.

"Ми хочемо докласти зусиль для відкриття гуманітарного коридору, я зробив пропозицію нашому президенту. Він привітав це. Вони розпочали необхідну роботу під керівництвом нашого президента. Я хочу сказати, що у нас буде зустріч в якомусь сенсі", - сказав Малкоч.

Відео дня

Переговори з Туреччиною

Нагадаємо, що 5 січня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом. Він розповів йому про ризики ескалації на фронті та необхідність подальшого посилення ЗСУ.

Також вони обговорили питання обміну військовополоненими при турецькому посередництві.

Того ж дня президент Туреччини провів телефонну розмову з Путіним. Він закликав російського президента оголосити "одностороннє" припинення вогню в Україні.

На думку російського соціолога Ігоря Ейдмана, Ердоган таким чином намагається врятувати президента РФ.

Днями стало відомо, що Анкара пропонує відкрити гуманітарний коридор, через який поранених в результаті бойових дій в різних країнах будуть транспортувати до Туреччини.

Вас також можуть зацікавити новини: