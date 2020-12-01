Оперативники спецслужби задокументували, що протягом зміни митник отримував хабарі від 60 тис. грн.

Співробітники Служби безпеки України затримали інспектора митного посту «Яворів» Галицької митниці за систематичне отримання неправомірної вигоди від водіїв.

Читайте такожУ Рівному майор поліції та священик "продавали" посади у НацполіціїПро це йдеться в повідомленні на сайті СБУ.

Як встановило слідство, посадовець організував корупційний механізм під час митного оформлення авто. «За фіксовану суму коштів зловмисник забезпечував безперешкодний пропуск транспортних засобів через митний кордон», - йдеться в повідомленні.

Оперативники спецслужби задокументували, що протягом зміни митник отримував хабарі від 60 тис. грн. На своїй посаді він пропрацював 1,5 місяця, за цей час задокументовано 15 його чергувань.

Правоохоронці затримали його відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу під час отримання чергового хабара.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу ("прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою") тривають слідчі дії. Перевіряється причетність керівної ланки митного посту до корупційної діяльності.

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Автор: Дмитро Хилюк