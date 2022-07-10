Ще двоє людей протягом минулої доби отримали поранення.

Внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині загинула 20-річна дівчина.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він зазначив, що протягом доби окупанти обстрілювали Ізюмський, Богодухівський, Чугуївський, Харківський райони області.

Так, в Ізюмському районі, Донецькій громаді, через обстріли тричі виникали пожежі на відкритих територіях. Госпіталізований чоловік 48 років.

У Чугуївському районі внаслідок обстрілу за межами населеного пункту горіла трава та хвойна підстилка, а також поле з пшеницею на площі 0,1 га.

Тим часом в смт. Печеніги о 21 годині внаслідок обстрілу загорівся приватний будинок.

"На жаль, 20-річна жінка загинула. Поранена та госпіталізована 42-річна жінка", - додав він.

У Богодухівському та Харківському районах, за його словами, також були загоряння відкритих територій та складських приміщень.

Як повідомляв УНІАН, вчора зранку російські окупанти завдали ракетного удару по одному з житлових районів Харкова.

Російські загарбники випустили, імовірно, балістичну ракету "Іскандер", в результаті руйнувань зазнали два будинки, серед постраждалих є 12-річна дитина.

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