"Російська ракета - йди нах**", - заявили харків'яни.

Мешканці Харкова записали відеозвернення з майдану Свободи, який сьогодні був обстріляний з території російського Бєлгороду.

Ролик опублікували в соцмережах.

"Російська ракета - йди нах**. Російський військовий корабель - йди нах**. Слава Україні, героям слава! Україна - понад усе", - заявили харків'яни.

Вони закликали росіян зупинити агресію.

Нагадаємо, вранці 1 березня в бік будівлі Харківської ОДА російськими військовими було здійснено ракетний обстріл. За попередньою інформацією, поранено близько 20 осіб. Майже знищено будівлю ОДА.

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні повідомив, що атака відбулася з Бєлгорода - російського міста, розташованого за 40 км від російсько-українського кордону та за 70 км від Харкова.

Глава держави наголосив, що це не тільки воєнний злочин, а й терористичний акт.

"Цей удар по Харкову є воєнним злочином, державним тероризмом Російської Федерації. Після такого Росія - це держава-терорист. Очевидно, має бути офіційно", - сказав Зеленський.

Він закликав міжнародну спільноту негайно і дієво відреагувати на дії РФ та визнати її дії державним тероризмом.