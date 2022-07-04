Також фіксуються численні випадки "продуктових кредитів", коли продавці в продуктових чи господарських магазинах відпускають товари в борг під 10-20%.

У магазинах окупованого Херсона запроваджується "натуральний обмін" товарів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

"Проблеми у фінансовому секторі тимчасово окупованого Херсона призвели до повернення "натурального обміну" в місцевих магазинах. Тобто товари відпускаються в обмін на інші товари", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що продавець кожного разу окремо домовляється з покупцем про курс такого обміну.

Також фіксуються численні випадки "продуктових кредитів", коли продавці в продуктових чи господарських магазинах відпускають товари в борг під 10-20%.

За даними розвідки, крім того, у Херсоні почастішали випадки викрадення колишніх керівників комунальних установ та організацій, начальників середньої ланки (начальників відділів та директорів департаментів) місцевих органів виконавчої влади.

Зазначається, що це пов’язано з намаганнями окупаційної адміністрації "вмовити" їх піти на співпрацю з окупантами та повернутись на своє колишнє робоче місце з метою відновлення роботи відповідної організації чи служби.

"Окрім цього, з установ, які вели облік виборців під час виборчих кампаній, вивезено близько 20 коробок матеріалів про виборців, які проживають чи проживали на території Херсону. Це пов’язують з черговою спробою проведення так званого "референдуму". Згідно з новими розпорядженнями, він може відбутися в першій половині вересня", - додали у ГУР.

Раніше радник голови ОП Олексій Арестович детально описав, яким може бути звільнення Херсона. Радник голови ОП переконаний, що окупанти не зуміють утримати місто, у них там є два шляхи відступу - через Антонівський міст і дамбу в районі Нової Каховки.

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