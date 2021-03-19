За попередніми даними, на заході має зібратися близько тисячі осіб.

У Рівному, попри стрімке зростання кількості хворих на коронавірус, духовенство Московського патріархату цієї неділі хоче провести багатолюдну хресну ходу.

Читайте такожУ Києві та в інших містах вийшли на протести проти посилення карантину (фото)Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Цього року, за попередніми даними, має зібратися близько тисячі осіб.

І санітарні лікарі, і міська рада просили цей захід скасувати.

Однак донині церковники офіційної відповіді про скасування заходу не дали.

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Автор: Людмила Жерновська