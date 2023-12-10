Американський мільярдер обурився через те, що СБУ затримала проросійського блогера з Латинської Америки.

Американський мільярдер Ілон Маск обурився через те, що Служба безпеки України (СБУ) затримала проросійського блогера з Латинської Америки. Через цей інцидент бізнесмен вимагає пояснень від президента України Володимира Зеленського. Про це Маск написав у соцмережі X (Twitter).

Як відомо, скандальний телеведучий Такер Карлсон звинуватив українську владу, зокрема, Зеленського, у "незаконному" затриманні та "катуванні" громадянина США Гонсало Ліри, якого у травні затримала СБУ. Американський журналіст заявив, що блогера нібито затримали через "критику" президента України.

"Громадянин США сидить у в'язниці в Україні після того, як ми відправили понад 100 мільярдів доларів? Чи є в цій історії щось більше, ніж просто критика Зеленського? Якщо це все, то тут у нас серйозна проблема", - вважає Маск.

В СБУ вже відреагували на звинувачення Маска. Там зазначили, що під час затримання блогера діяли відповідно до чинного законодавства.

У спецслужбі нагадали, що у травні СБУ викрила на Харківщині блогера із подвійним громадянством (Чилі та США), який систематично виправдовував російську агресію в Україні і поширював проросійські тези у своїх соціальних мережах. При цьому у своїх відео він визнавав правомірною агресію РФ в Україні, заперечував воєнні злочини країни-агресора, та заявляв, що ЗСУ обстрілюють свою ж територію, а в Україні панує "неонацистський режим".

Ілон Маск і війна в Україні

У листопаді Ілон Маск закликав до переговорів з Путіним і поспівчував російським солдатам. За словами мільярдера, спроби України відвоювати захоплені росіянами території є непотрібними.

На думку Маска, Зеленський повинен особисто зустрітися з Путіним замість того, щоб "відправляти цвіт української молоді вмирати в окопах". При цьому він вважає, що російським солдатам "можна поспівчувати" так само, як і українським захисникам.

Раніше Маск "відзначився" цинічним мемом про Зеленського та допомогу Україні. У своєму акаунті в X Маск поділився старим мемом із Зеленським, але додав до нього дуже цинічний підпис: "Коли минуло п'ять хвилин, а ти не попросив допомоги в мільярд доларів", – написав Маск.

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