Відтепер статус інвалідності можуть отримати люди, які пережили незаконне утримання, катування чи інші ушкодження здоров’я під час полону.

В Україні розширили перелік причин для встановлення інвалідності. Відтепер підставою може бути позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Як роз’яснили у Міністерстві охорони здоров’я, це означає, що люди, які пережили незаконне утримання, катування або зазнали інших ушкоджень здоров’я внаслідок перебування в полоні, можуть отримати статус інвалідності та відповідну державну підтримку.

Зазначається, що ця підстава для встановлення інвалідності поширюється як на цивільних осіб, так і на військовослужбовців.

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Для того, що отримати статус, потрібно спочатку підтвердити факт позбавлення свободи - це робить Комісія з питань встановлення факту позбавлення особистої свободи при Міністерстві розвитку громад та територій України. Якщо рішення позитивне, людину вносять до спеціального реєстру та видають відповідний документ.

Далі потрібно пройти оцінювання повсякденного функціонування - лікар формує направлення, а експертна команда оцінює рівень обмежень. Якщо є підстави для встановлення інвалідності, буде визначена її група, а також доступні форми підтримки.

Людина з інвалідністю зможе отримати допоміжні засоби реабілітації, соціальні виплати та інші форми підтримки.

У МОЗ наголосили, що реформа медико-соціальної експертизи передбачає не лише зміну підходів до встановлення інвалідності, а й справедливе врахування обставин, які суттєво вплинули на стан здоров’я людини.

Реформа МСЕК в Україні

Як повідомляв УНІАН, в Україні триває реформа медико-соціальної експертизи (МСЕК).

29 жовтня 2024 року Верховна Рада України ухвалила закон щодо удосконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи" (реєстраційний номер 11225). За нього проголосувало 284 народних депутати.

12 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду інформував, що стара бюрократична система медико-соціальної експертизи буде ліквідована і уряд спрямував до Верховної Ради проект закону, що встановлює алгоритм оцінювання повсякденного функціонування людини.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко інформував про деталі змін в роботі МСЕК.

У грудні Рада підтримала ліквідацію МСЕК з 2025 року. Таким чином, з 1 січня впроваджується створення та робота експертних комісій у лікарнях.

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