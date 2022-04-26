Служба безпеки України затримала провідного інженера одного з заводів.

Концерн "Укроборонпром" серед своїх працівників виявив імовірного корегувальника вогню, який допоміг ворогу завдати удару по підприємству.

Про це повідомили в прес-службі "Укроборонпрому".

"Служба безпеки України затримала провідного інженера одного із заводів Укроборонпрому за ймовірну причетність до ракетного удару по підприємству. Співробітника викрив підрозділ безпеки самого заводу. Колаборант повідомив про наслідки ракетного обстрілу підприємства в Російську Федерацію", - йдеться в повідомленні.

Крім того, затримано ще одного коригувальника вогню по заводам "Укроборонпрому".

"Зрадником виявився колишній співробітник заводу. Він надавав координати для завдання рашистами ракетних ударів по заводу, а також корегував вогонь після їх нанесення", - сповістили в концерні акцентувавши, що підставою для затримання стало повідомлення підрозділу безпеки іншого підприємства концерну.

"Укроборонпром" в ініціативному порядку звернувся до Служби безпеки України з проханням розслідувати зазначені інциденти.

Як писав УНІАН, 15 квітня в "Укроборонпромі" сповіщали, що російські окупанти завдали ракетного удару по цехах ДП "Жулянський машинобудівний завод "Візар", де виготовляли комплектуючі до протикорабельних ракет "Нептун".

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