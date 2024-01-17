Нардеп стверджує, що законопроект "порізали" опозиційні партії.

Учора Верховна Рада ухвалила законопроект про цифровізацію армії. На його ухвалення чекали давно, але у фінальну версію документа не потрапили деякі важливі пункти, стверджує нардеп Мар’яна Безугла.

"Не поспішайте радіти і дякувати, як тут вже написало Міністерство оборони України та інші. "Європейська Солідарність", [екс-спікер Ради Дмитро] Разумков, "Батьківщина" збили ряд дуже важливих норм", – написала вона у своєму Фейсбуці.

За словами Безуглої, ухвалений в другому читанні законопроект зокрема втратив наступні пункти:

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про сертифікат захисника — можливість громадянам мати військово-обліковий документ в електронному варіанті;

про електронний кабінет підприємства — там мав би бути перелік заброньованих працівників та інструменти для їх бронювання;

про надання статусу учасника бойових дій засобами електронної системи Міноборони;

про електронний реєстр військовослужбовців (тих, хто вже служить) — все залишиться в паперовому вигляді.

Безугла критикує відсутність кожного з цих пунктів тим, що депутати залишили старі бюрократичні процедури, які забирають у громадян багато часу та створюють корупційні ризики.

Закон про цифровізацію армії

Як писав УНІАН, 16 січня Рада ухвалила законопроект №10062, який запроваджує новації в процедурах обробки та використання даних в державних реєстрах щодо військового обліку та набуття статусу ветерана війни.

Зокрема депутати затвердили:

створення електронного реєстру військовозобовʼязаних і вдосконалення процедур міжвідомчої взаємодії щодо його наповнення;

удосконалення міжвідомчої взаємодії щодо надання статусу учасника бойових дій, її цифровізацію;

порядок захисту інформації в Інформаційно-комунікаційних системах Міноборони;

можливість використання "хмарних" ресурсів НАТО для зберігання таємної інформації.

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