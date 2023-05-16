Вбивство подружжя, яке везло з собою велику суму грошей, спланував їхній знайомий, залучивши двох спільників. Вони розстріляли родину, тіла закопали, а авто підпалили.

На Чернігівщині поліція затримала трьох місцевих жителів, які підозрюються у вбивстві подружжя киян та їхньої дитини.

Як повідомили у секторі комунікацій Головного управління Національної поліції у Чернігівській області, жертвами вбивства стали 30-річний чоловік, 28-річна жінка та їхня 4-річна дитина.

Про зникнення родини киян учора у поліцію повідомила їхня кума Марія Закалюжна. У соцмережі вона написала, що її куми – родина Черевань – поїхали з Києва до Мени Чернігівської області і припинили виходити на зв’язок. Жінка запитувала про ймовірні ДТП чи інші надзвичайні події в області. Закалюжна знала, що куми поїхали дивитися автомобіль для придбання. Дописувачі надали інформацію, що авто, про яке вона пише, зламалося поблизу Чернігова, їм допомогли, а потім вони завелися і вирушили далі.

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За інформацією поліції, повідомлення про зникнення сім’ї з Києва надійшло до них 14 травня близько опівночі.

Поліція Чернігівської області розпочала пошуки зниклих. В одному з сіл Корюківського району поліцейські виявили спалену автівку киян, а за 500 метрів – закопані тіла з ознаками насильницької смерті.

Поліцейські встановили, що подружжя вирішило купити автомобіль у знайомого на Чернігівщині. Із собою вони взяли велику суму грошей для покупки та разом із сином вирушили за автівкою.

"Дізнавшись про те, що кияни везуть із собою гроші, їхній 22-річний знайомий спланував убивство й озброєний напад", - зазначили правоохоронці.

За підозрою у вбивстві подружжя та їхнього сина поліцейські затримали трьох місцевих жителів: двох чоловіків і жінку.

За даними поліції, вони розстріляли автівку з родиною киян, а потім підпалили її, щоб приховати сліди злочину. Тіла вбитих вони закопали неподалік від місця вчинення злочину.

Поліція розслідує справу за статтею умисне вбивство. Фігурантам загрожує до 15-ти років позбавлення волі або довічне ув‘язнення.

Загиблу родину поховають сьогодні на Чернігівщині в селі Бірки, звідки була родом загибла жінка.

Інші резонансні вбивства

В Одесі 9 травня чоловік вбив людину, яка прихистила його на час комендантської години у своїй квартирі. Вбивству передувало вживання алкоголю чоловіками, внаслідок чого виникла сварка.

Гість розповів, що власник оселі "поліз до нього". Тому фігурант схопив кухонного ножа та завдав ним господарю дев’ять ударів по тілу, від яких той помер. Наступного дня, усвідомивши, що накоїв, чоловік зателефонував до поліції.

Також правоохоронці ідентифікували російського десантника, який у березні 2022 року розстріляв автомобілі з мирними жителями в Ірпені на Київщині. У результаті обстрілу шести автівок загинули п'ятеро людей, а ще сімох, серед яких дитина, було поранено.

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