Святкування 9 травня завершилось страшною трагедією.

В Одесі чоловік по звірячому вбив людину, яка його прихистила на комендантську годину.

Як повідомляє регіональний главк Національної поліції, сталася незвичайна подія. Так, у правоохоронні органи зателефонувала людина, сказала, що когось вбила та обірвала розмову, "скинувши дзвінок". Поліцейські встановили особу абонента – дзвінок надійшов від 28-річного жителя Фонтанської сільської громади Одеського району.

В поліції стверджують, що швидко розшукали цього раніше судимого за майновий злочин чоловіка. Зі слів фігуранта, 9 травня пізно ввечері він був в Одесі та не встигав дістатися до дома, бо мала розпочатися комендантська година.

"Побачивши на вулиці незнайомця, він підійшов до нього з питанням, чи не знає той, де можна знайти прихисток. 46-річний містянин гостинно запросив приїжджого до себе - у квартиру багатоповерхівки на вулиці Семена Палія. Чоловіки почали розпивати спиртні напої і в стані алкогольного сп’яніння посварилися", - розповіли правоохоронці.

Гість запевняє, що власник оселі "поліз до нього". Тому фігурант схопив кухонного ножа та завдав ним господарю дев’ять хаотичних ударів по тілу, від яких той помер. Переночувавши у вбитого, вранці 28-річний зловмисник взяв його велосипед, прихопив пляшку коньяку та поїхав додому.

Намагаючись відвести від себе підозру, чоловік спалив одяг та взуття, у якому був, але згодом, усвідомивши, що накоїв, зателефонував до поліції.

З квартири потерпілого та фігуранта правоохоронці вилучили речові докази, які направили на експертизу. Зловмисника затримали. Провадження розпочато за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу. Гостю загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Жорстокі вбивства в Одеській області

Це не перше звіряче вбивство на Одещині. Нещодавно, затримали групу чоловіків, які живцем закопали 36-річного жителя Ізмаїла. Про зниклого сина правоохоронцям повідомила 54-річна місцева жителька. Оперативники знайшли підозрюваних, які вказали, де тіло. Як з’ясувалося, через образи вони вивезли його до лісосмузі, примусили жертву копати яму, спуститися в могилу та закопали живцем. Небіжчика виявили через шість днів потому. Він задихнувся в землі.

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