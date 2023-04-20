У результаті обстрілу шести автівок загинули п'ятеро людей, а ще сімох, серед яких дитина, було поранено.

До суду скерували справу російського військового, який розстріляв автомобілі з мирними людьми, які намагалися евакуюватися з Ірпеня.

У повідомленні на сайті Офісу генерального прокурора зазначається, що вони скерували до суду обвинувальний акт стосовно гранатометника 2-го взводу 6-ї роти 2-го батальйону 137-го гвардійського парашутно-десантного полку 106-ї дивізії збройних сил Росії.

Окупанта звинувачують у жорстокому поводженны з цивільним населенням, поєднаним з умисним вбивством та інших порушеннях законів та звичаїв війни (стаття 438 Кримінального кодексу України).

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Розслідуванням встановлено, що 5 березня 2022 року російські військові 173-го окремого розвідувального батальйону та 137-го гвардійського парашутно-десантного полку захопили будівлю в м. Ірпені по вул. Федора Кричевського. Поряд з нею вони облаштували блокпост та перевіряли людей, які виїжджали з міста.

"Захопивши об'єкти, окупанти встановили вогневий контроль над проїжджою частиною вул. Олега Кошового. На той час це була єдина дорога, якою можна було евакуюватися на транспорті з міста", - йдеться у повідомленні.

Наступного дня, 6 березня 2022 року, о 07:30 цивільні жителі м. Ірпінь спробували евакуюватися з міста на власних автомобілях.

"Люди наклеїли на них написи "ДІТИ" та "ЕВАКУАЦІЯ", щоб позначити, що це саме цивільні транспортні засоби. Колона рухалася по вулиці Незалежності та повернула на вулицю Олега Кошового у напрямку Житомирської траси. Коли автомобілі доїхали до ЖК "Кошовий", по них із гранатометів та стрілецької зброї відкрили вогонь російські військові", - розповіли у прокуратурі.

У результаті обстрілу шести автівок загинуло п'ять осіб і ще сім, у тому числі малолітня дитина, отримали поранення різного ступеню тяжкості. "Після розстрілу автомобілів рядовий десантник разом з іншими окупантами позбавили волі цивільних громадян, які вцілили, та поранених, які могли самостійно пересуватися. Вони відвели їх у захоплений будинок, де незаконно утримували", - наголошується у повідомленні.

Зазначається, що обвинуваченого вдалося ідентифікувати за фотознімком, який він зробив на фотоапарат Polaroid і залишив у будинку біля місця розстрілу.

Розстріл автівок окупантами

Як повідомляв УНІАН, 6 березня у Національній поліції заявили, що повідомили про підозру трьом та ідентифікували ще 20 російських військових, які розстрілювали автомобілі з цивільними в Ірпені у березні 2022 року.

Загалом 5-6 березня на двох вулицях в Ірпені окупанти розстріляли 10 транспортних засобів: загинули дев'ять людей, 12 отримали поранення.

У квітні цього року стало відомо, що ОГП скерував до суду обвинувальний акт стосовно командира роти 173-го окремого розвідувального батальйону 106-ї дивізії Збройних сил РФ.

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