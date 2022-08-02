9 липня президент Володимир Зеленський звільнив з цієї посади Геннадія Лагуту.

Кабінет міністрів погодив кандидатуру Ярослава Янушевича на посаду голови Херсонської обласної державної адміністрації.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Погоджено призначення Янушевича Ярослава Володимировича головою Херсонської обласної державної адміністрації", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 9 липня президент Володимир Зеленський звільнив з посади голови Херсонської ОДА Геннадія Лагуту.

Додамо, що на Херсонщині Збройні Сили України звільнили від окупантів вже 53 населені пункти.

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