У Києві ситуація з водопостачанням залишається стабільною, усі гідротехнічні споруди працюють у штатному режимі.

Ситуація з підривом дамби Каховської ГЕС і спуском води з Каховського водосховища не вплине на водопостачання Києва. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

"Київводоканал" повідомляє, що ситуація з підривом дамби Каховської ГЕС і спуском води з Каховського водосховища жодним чином не позначиться на водопостачанні Києва. У Києві ситуація з водопостачанням залишається стабільною, усі гідротехнічні споруди працюють у штатному режимі, жодних перебоїв у роботі обладнання немає", - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що столиця продовжує забезпечуватись водою безперебійно і в повному обсязі.

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Каховська ГЕС - новини

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС. Багато населених пунктів Херсонщини опинилися під загрозою затоплення, а також у багатьох населених пунктах через це є проблеми з подачею води, зокрема у Кривому Розі, Марганці та Нікополі.

В "Укргідроенерго" заявили, що Каховська ГЕС не підлягає відновленню в її колишньому вигляді, обладнання машинного залу повністю знищено. Каховське водосховище буде "спрацьовано" протягом найближчих 4 днів.

В НАЕК "Енергоатом" зазначили, що підрив окупантами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької атомної електростанції, проте ситуація контролюється.

Президент Володимир Зеленський скликав екстрене засідання Ради нацбезпеки і оборони через ситуацію з Каховською ГЕС і закликав поширювати лише офіційну та перевірену інформацію.

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