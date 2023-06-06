Якщо водозливну греблю зруйновано на нижніх позначках, то води в Каховському водосховищі не залишиться. Якщо внизу – не розбита, на дні може залишитися 3 метри води.

Прогнозується, що пік розливу води з Каховського водосховища буде завтра вранці, 7 червня. За три-чотири дні вона почне спадати.

Такий прогноз в ефірі "Донбас. Реалії" озвучив гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

За його словами, якщо водозливна гребля порушена й зірвана у нижніх відмітках, то Каховське водосховище буде спрацьоване до 0. Якщо ж вона не зруйнована внизу, тоді ми побачимо, що ще до 3 метрів води вглиб може залишитися у водосховищі.

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"Але за характером руйнувань й за тим, що ми спостерігаємо цієї ночі й до 16:00, найімовірніше, на 90%, що водозливна гребля зруйнована до 0 відмітки. І протягом 4 діб ми очікуємо, що водосховище буде спрацьоване до 0 відмітки. І, звичайно ж, підніметься відмітка в Херсоні до понад 3 м, буде підтоплено понад 37 населених пунктів уздовж річки Дніпро і до Чорного моря", - каже Сирота.

Він каже, що у середу, 7 червня, рівень води стабілізується, а на 3-4-й день він почне падати, а на 10-й день вода вже піде в Чорне море.

"І тоді водосховище буде без води та русло Дніпра до Чорного моря буде теж із малим об'ємом води. Там у принципі води не буде, якщо ми перекриємо ДніпроГЕС", – наголосив Сирота.

Росія підірвала дамбу Каховської ГЕС 06.06.2023

Вночі 6 червня Росія підірвала дамбу Каховської ГЕС, унаслідок чого сталася справжня катастрофа - через розлив води оголошено евакуацію населення з деяких населених пунктів Херсонської області. Внаслідок підтоплення близько 40 тисяч осіб потребують евакуації.

Президент України Володимир Зеленський оперативно зібрав Ставку, під час якої обговорили підрив Каховської ГЕС. У катастрофі винні російські окупанти, вони давно вже мінували гідроелектростанцію.

В українській розвідці заявляють, що підрив Каховської ГЕС було здійснено зсередини, є відповідні докази та факти.

Ввечері 6 червня очільник держави наголосив, що наслідки підриву Каховської ГЕС будуть зрозумілі орієнтовно за тиждень, коли спаде рівень води.

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