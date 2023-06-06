На Херсонщині вже відомо про 71 підтоплений будинок, три десятки затоплених домівок у Каховському районі, триває евакуація населення.

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін розповів про наслідки надзвичайної ситуації на Каховській ГЕС за першу половину доби.

"Вода продовжує прибувати та підтоплювати населені пункти Херсонщини. Наразі відомо про 71 підтоплений будинок. Тільки у селі Тягінка підтоплено два мости на 33 житлові будинки. У Бургунці три оселі опинилося у воді. В Одрадокам'янці підтоплено міст, через що ускладнено під’їзд до населеного пункту. У селище Козацьке Каховського району затоплено три десятки домівок",- розповів Прокудін в ефірі інформаційного телемарафону

Голова Херсонської ОВА зазначив, що триває евакуація людей з населених пунктів, які перебувають у зоні підтоплення.

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"Для цього задіяно 50 автобусів і велика кількість волонтерів, особового складу поліції та ДСНС, військових адміністрацій. Напрацьовуємо додаткові маршрути евакуації та розміщення населення. Станом на 15.30 евакуювали 1 тис. 328 людей. Зокрема, мікрорайон Острів у Херсоні, допомогли покинути майже 1200 мешканцям цю зону. Нагодовані та розміщені в гуманітарних центрах 136 осіб. Потягом евакуювали 43 херсонці, з них 3 дитини. За допомогою волонтерів, автотранспортом вивезли 114 людей, 15 з яких діти", - поінформував Прокудін.

Він акцентував, що ситуація знаходиться під контролем і евакуація триває, а також закликав мешканців зберігати спокій, звертатись за допомогою і не піддаватись на провокації ворога.

Росія підірвала Каховську ГЕС 6 червня 2023 року - усі подробиці

6 червня вночі російські загарбники підірвали дамбу Каховської ГЕС. Внаслідок цього відбувається неконтрольований скид води з водосховища, через що затопленння загрожує низці населених пунктів.

У Херсонській ОВА через постійно зростаючий рівень внаслідок підриву дамби на Каховської ГЕС закликали людей терміново зібрати необхідні документи та речі і чекати на евакуаційні автобуси.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін станом на 7.30 ранку повідомив, що після підриву дамби Каховської ГЕС у Херсонській області вже повністю або частково затоплено вісім населених пунктів на правому березі Дніпра та один з мікрорайонів Херсону. Зазначалося, що близько 16 тисяч людей опинилися в критичній зоні.

Президент України Володимир Зеленський терміново скликав Раду нацбезпеки і оборони щодо подій на Каховській ГЕС, а також закликав поширювати лише офіційну та перевірену інформацію про ситуацію.

В Офісі президента підрив росіянами дамби Каховської ГЕС назвали черговим воєнним злочином та екоцидом, також зазначалося про загрозу для Запорізької АЕС.

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