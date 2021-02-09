На місці чергують правоохоронці.

У Києві втретє за останній тиждень проходить акція протесту під будівлею проросійського телеканалу "Наш".

Трансляцію мітингу канал веде на своєму акаунті в Youtube.

На місці акції присутні кілька десятків активістів, а також правоохоронці. Судячи з усього, мета сьогоднішнього протесту незмінна - закриття телеканалу.

Мітинг під каналом "Наш": трансляція

Що було раніше

Попередня акція під будівлею каналу "Наш" відбулася минулої суботи. Мітинг біля телеканалу "Наш" провели представники націоналістичних рухів, у тому числі С14 на чолі з Євгеном Карасем. Він закликав журналістів телеканалу звільнитися, щоб "очистити свої душі".

До цього націоналісти проводили мітинг під будівлею телеканалу 4 лютого. Тоді не обійшлося без сутичок.

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Автор: УНІАН