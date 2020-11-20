Через байдужість влади діти Миколаєва не відчувають, що вони потрібні своєму місту, заявив Владислав Чайка.

У Миколаєві є величезні проблеми з соціальним захистом дітей, і влада міста не робить нічого, щоб вирішити проблему. З такою заявою виступив кандидат в мери Миколаєва Владислав Чайка під час візитів в центр соціально-психологічної реабілітації і в дитячу лікарню. Візит був приурочений до Міжнародного Дня дітей.

"Сьогодні ми лише можемо з сумом констатувати факт, що в Миколаєві - найнижча народжуваність серед обласних центрів країни. Сьогодні ми разом з депутатами від Опозиційної платформи - за життя відвідали центр соціально-психологічної реабілітації в Миколаєві. Зараз там перебуває 57 дітей. Керівництво центру розповіло, що через недофінансування у них зараз не вистачає соціальних працівників, які могли б взаємодіяти з дітьми”, - розповівши Чайка.

Про проблеми дітей кандидат говорить не вперше. Чайка займався громадською діяльністю, пов'язаною з допомогою дітей ще задовго до виборів. Його організація "Миколаїв - Єдина Батьківщина" регулярно допомагає дитячим закладам вирішувати їхні проблеми.

"Я, як голова Миколаївської громадської організації "Миколаїв - єдина батьківщина", вже не один рік співпрацюю з цим притулком. Ці діти мені вже як рідні, ми спілкуємося, обговорюємо проблеми, питання, різні ситуації. Їх проблеми ми намагаємося вирішувати, будучи звичайними громадськими діячами. Пізніше ми відвідали дитячу лікарню, де поспілкувалися з лікарями. Ця лікарня не унікальна у своїх проблемах. Їм не вистачає сучасного обладнання для роботи і комфортних умов для дітей, які там лікуються. Наша громадська організація також допомагає відділенню вже не перший рік, відгукуючись на всі проблемні питання, які піднімаються в цій лікарні", - пояснив кандидат.

Чайка зазначив, що зацікавити молодь не виїжджати з міста і підвищувати народжуваність можна за активного сприяння міської влади.

"Міська влада не робить нічого, щоб в Миколаєві підвищувалася народжуваність, діти були соціально захищені, підлітки і молодь були зацікавлені залишитися в місті. Для цього потрібно надати молодим людям перспективи. І я вас запевняю, що разом ми зможемо це зробити. Повернемо молодь до Миколаєва, повернемо місту молодість!", - підсумував Владислав Чайка.

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Автор: УНІАН