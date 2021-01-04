На облаштованій локації з катком, каруселями та фотозоною спостерігалися черги.

Сотні киян зібралися на новорічні гуляння біля офісу президента, попри скасування масових заходів у зв'язку із дією карантинних обмежень.

Читайте такожЗа тиждень до локдауну: у мережі показали сповнений людьми й транспортом центр Києва (відео)Про це пише "Обозреватель".

Зазначається, що на облаштованій локації з катком, каруселями та фотозоною були черги. При цьому кияни не дотримувалися дистанції, і деякі з них були без захисних масок.

Локдаун в Україні: що відомо

9 грудня Кабінет міністрів прийняв рішення про введення посилених карантинних обмежень в Україні з 8 по 24 січня.

Також, Кабінет міністрів продовжив дію карантинних обмежень "помаранчевої" зони, які діють сьогодні, до 28 лютого 2021 року.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН