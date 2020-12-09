У МОЗ запропонували продовжити роботу закладів громадського харчування до 23:00.

Кабінет міністрів продовжив дію карантинних обмежень «помаранчевої» зони, які діють сьогодні, до 28 лютого 2021 року.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийнято під час позачергового засідання уряду.

Як зазначив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, прийнятою постановою передбачено продовження карантинних обмежень на території країни та режиму надзвичайної ситуації до 28 лютого 2021 року.

«Ті обмеження, які ми пропонуємо, вони відповідають сьогоднішнім обмеженням «помаранчевої» зони, які діють на території всієї країни... Що за зміни ми пропонуємо? Ми пропонуємо продовжити роботу закладів громадського харчування до 23:00 (на сьогодні вони працюють до 22:00), але з забороною проведення розрахункових операцій після 22:00», - сказав Степанов.

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Автор: Леся Лещенко