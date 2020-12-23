Нині у Харкові продовжується панахида за Геннадієм Кернесом.

Поховання покійного мера Харкова Геннадія Кернеса попередньо заплановане на 15:00 23 грудня.

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Тим часом на центральному кладовищі уже потурбувалися про останній прихисток для його тіла.

Кернеса поховають у просторій могилі.

Перед самим похованням труну з Кернесом поставлять на спеціальне підвищення, оздоблене білими та червоними трояндами, під національним і регіональним прапорами.

Також організатори вже привезли хрест, який тимчасово встановлять на могилі політика. За православною традицією, на дерево набили чорну табличку з датами народження та смерті Кернеса і вишитим рушникам.

Нині у Харкові продовжується панахида за Геннадієм Кернесом. Дивіться онлайн-трансляцію на УНІАН.

Кернес помер: подробиці смерті мера Харкова

17 грудня міський голова Харкова Геннадій Кернес помер у берлінській клініці "Шаріте", куди його доставили у вересні у зв'язку з підтвердженим COVID-19.

Того ж дня у Харкові оголосили триденну жалобу - 17, 18, 19 грудня. Згодом один день жалоби перенесли на день похорону міського голови.

21 грудня літак з тілом Кернеса прибув з Берліна до Харкова. Поховають його 23 грудня.

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Автор: УНІАН