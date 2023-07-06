Проте, як з’ясував УНІАН, наразі кнопка "Оплата комуналки" фактично не працює.

Мешканці столиці відтепер можуть сплачувати комунальні послуги у додатку "Київ Цифровий".

"Ви просили - ми зробили. У "Київ Цифровий" тепер можна оплачувати комунальні послуги", - написав заступник мера Києва Петро Оленич в своєму Телеграм-каналі.

За його словами, для цього потрібно лише додати свою адресу. Всі рахунки і квитанції зберігаються в особистому профілі, а коли надійде платіжка клієнт отримаєте сповіщення.

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Проте, як з’ясував УНІАН, наразі при спробі натиснути на кнопку "Оплата комуналки" у додатку висвічується повідомлення: "Сервіс тимчасово недоступний". Споживачам радять спробувати нову функцію пізніше.

Київ Цифровий - головне про додаток

З 10 липня кияни мають можливість відмовитись від паперових рахунків-повідомлень для оплати житлово-комунальних послуг та користуватись тільки електронними версіями.

Для киян створено мобільний додаток "Київ цифровий", який включає низку е-послуг, зокрема оплату за проїзд у громадському пасажирському транспорті, оплату за паркування тощо.

У Києві від паперових квитків старого зразка відмовились влітку 2021 року.

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