З 10 липня кияни можуть відмовитись від паперових рахунків для оплати житлово-комунальних послуг.

З 10 липня кияни мають можливість відмовитись від паперових рахунків-повідомлень для оплати житлово-комунальних послуг та користуватись тільки електронними версіями.

Про це йдеться в заяві на сайті комунального концерну "Центр комунального сервісу" ЦКС. Відмову від паперових рахунків-повідомлень можна підтвердити на сайті ЦКС, який розмістив відповідне повідомлення з покроковою інструкцією дій.

"Відповідно до нормативно-правових актів та, зважаючи на численні звернення споживачів щодо відмови від отримання паперових рахунків-повідомлень, ЦКС розробило технічну можливість отримувати такі рахунки в електронному вигляді в особистому кабінеті споживача", - пояснюють у концерні.

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Зауважується, що електронні рахунки мають низку переваг, зокрема, швидше надходять до споживача в електронних сервісах (в особистому кабінеті споживача, в мобільному додатку "Комуналка" або на сайтах надавачів житлово-комунальних послуг та інших платформах). Також на сайті ЦКС споживач може дистанційно замовити дублікат рахунку-повідомлення, що виглядає так само, як паперовий, та в разі необхідності зможе його роздрукувати. Оплатити рахунок за спожиті ЖКП в електронному вигляді можна онлайн будь-де та в будь-який час.

Відмовитись від паперових рахунків-повідомлень можливо за всіма адресами (об’єктами), якщо їх у споживача декілька.

Щодо процедури відмови від паперового рахунку-повідомлення повідомляється, що в особистому кабінеті споживача з 10 липня буде автоматично з’являтись спливаюче віконце з кнопками. Необхідно буде обрати адресу, за якою бажаєте відмовитись від паперового рахунку. Також від нього можна буде відмовитись на сторінці управління профілем.

Якщо споживач має декілька об’єктів і бажає відмовитись від паперових рахунків-повідомлень на всіх об’єктах, треба натиснути кнопку "Відмовитись для всіх об’єктів".

Якщо споживач хоче відмовитись від паперових рахунків-повідомлень на конкретному об’єкті, то потрібно натиснути кнопку "Перейти до налаштувань" та обрати об’єкт, на якому споживач не бажає отримувати паперові рахунки-повідомлення.

На електронну пошту споживача надійде повідомлення про підтвердження відмови від отримання паперових рахунків-повідомлень.

Окрім того, споживачі можуть залишити заяву в районному сервісному центрі ЦКС.

"Оплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги можна буде, як і раніше, у банківських чи поштових касах. Для здійснення оплати достатньо повідомити касирові адресу, за якою оплачуються житлово-комунальні послуги", - пояснили у ЦКС.

Зазначається, що паперові рахунки-повідомлення і надалі надходитимуть споживачам, які не надали згоди на перехід на електронні версії.

Додаток для киян під час війни

Для киян створено мобільний додаток "Київ цифровий", який включає низку е-послуг, зокрема оплату за проїзд у громадському пасажрському транспорті, оплату за паркування тощо. У Києві від паперових квитків старого зразка відмовились влітку 2021 р.

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