Затор на в'їзді до Києва з боку Житомира тягнеться аж до метро Берестейська.

У понеділок вранці, 26 квітня, в Києві ускладнено рух по мостах, основних магістралях і по деяких прилеглих до них вулицях. На дорогах спостерігаються численні затори.

Про це свідчать дані сервісу Google Maps.

Так, затор на в'їзді до Києва з боку Житомира тягнеться аж до метро Берестейська. Також практично без руху в бік центру "стоїть" проспект Леся Курбаса і вулиця Борщагівська. Ускладнено рух і на вулиці Вадима Гетьмана в районі Індустріального мосту.

Через дві дорожньо-транспортні пригоди на Великій Окружній дорозі затор розтягнувся аж до метро Теремки.

Перевантажений і центр столиці, де практично "стоять": проспект Перемоги і бульвар Шевченка, вулиця Володимирська, Набережне шосе, Набережно-Хрещатицька вулиця.

Ситуація з заторами на мостах столиці

У заторі в бік Правого берега застряг Дарницький міст, Північний міст, міст Патона, також ускладнено рух на мосту Метро і Русанівському мосту.

Ситуація з заторами на Лівому березі столиці

Практично "стоїть" проспект Миколи Бажана від метро Харківська до Південного моста. Також ускладнено рух на вулиці Анни Ахматової, проспекті Петра Григоренка, Дарницькому шосе, проспекті Соборності, Броварському проспекті, проспекті Визволителів та проспекті Романа Шухевича.

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Автор: Денис Прядко