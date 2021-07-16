Київська блогерка під нікнеймом Анастасія Польськіх негативно відреагували на нові норми Закону про мову й потрапила у скандал. Дівчина назвала українську мову "мерзенною".
Про це повідомляє Telegram Катарсис.
Скандальну сторіз Анастасія опублікувала в Instagram, перепостивши допис про відповідні положення Закону для своїх підписників.
Однак після розголосу блогерка сторінку закрила, а сторіз видалила, за її словами, після поради хлопця, щоб "не принижуватися перед хворими людьми".
Читайте також"Української буде більше": почали діяти нові норми мовного закону"Радикальності сторіз. Обережно, можливо загоряння п*рдака. Що по маразму? Як жити, коли не переварюєш українську?", – підписала дівчина допис.
Після шквалу обурення Анастасія додала, що платить податки цій країні, на відміну від її критиків.
"Тільки днями писала про бидло, яке вузько бачить. Я уточню. Я не люблю українську мову, тому що звучить вона мерзенно. Але я плачу податки цій країні, на відміну від деяких. І я намагаюся зробити щось добре для своєї країни. А ви п*здіть і далі, про те, яка я гнида, не люблю українську мову", – вирішила вона уточнити.
У своєму акаунті Анастасія зазначила, що працює у столичній IT-компанії All Stars IT. Але потім маркер видалила.
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