Обстріл міста продовжувався протягом дня, на цей час по Миколаєву та передмістю ворог загалом вже випустив більше 10 ракет.

У Миколаєві рятувальники дістали з-під завалів п'ятиповерхового житлового будинку тіло ще одного мешканця.

Про це повідомив у Telegram мер міста Олександр Сєнкевич.

"Близько 17:00 рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку тіло ще одного загиблого. Таким чином, наразі відомо про 5 загиблих та 5 поранених", - зазначив мер, додавши, що пошуково-рятувальні роботи тривають.

За його словами, окрім житлового будинку, сьогодні зранку російські окупанти поцілили у гаражний кооператив. Там фактично вщент згоріло 11 гаражів та 9 автівок. Також під обстріли потрапили база відпочинку, портова та виробнича інфраструктура.

"За даними Військової комендатури оборони міста, загалом сьогодні по Миколаєву та передмістю було випущено більше 10 ракет", - зазначив Сєнкевич.

Як повідомляв УНІАН, зранку 29 червня у Миколаєві внаслідок ракетного обстрілу постраждав п’ятиповерховий житловий будинок. Повідомлялось спочатку про 3 загиблих, 5 поранених. Вдень рятувальники повідомили, що дістали з-під завалів п'ятиповерхового житлового будинку тіло ще одного мешканця, таким чином кількість загиблих зросла до 4-х.

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