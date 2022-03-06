Мер столиці Віталій Кличко відвідав весілля Лесі та Валерія з ТРО Києва.

Віталій Кличко відвідав вінчання бійців територіальної оборони столиці Лесі та Валерія, яке влаштували прямо на блок-посту, і привітав молодят.

Відео з події лідер "УДАРу", мер столиці виклав у своїх соціальних мережах.

"Сьогодні вітав бійців одного з батальйонів тероборони столиці Лесю та Валерія. Вони давно живуть в цивільному шлюбі, а тепер вирішили обвінчатися. Церемонія відбулася поруч з одним із блок-постів, встановлених на в’їздах у Київ. Життя триває! І життя Києва, киян, нашої держави ми будемо захищати", - наголосив Кличко.

Він також розповів, скільки немовлят народилося у Києві протягом війни і наголосив, що оборона міста триває.

"Ще повідомлю, що за 10 минулих днів у столичних пологових будинках народилися 457 малюків. Із них 237 хлопчиків та 220 дівчаток. Обороняємо столицю, свої родини, своїх дітей! Разом вистоїмо", - підсумував Кличко.