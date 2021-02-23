Мер Києва Віталій Кличко закликав депутатів перенести розгляд питання про виділення земельних ділянок для облаштування вхідної групи майбутнього Меморіалу в Бабиному Яру.

Про це він заявив на початку засідання Київради.

Кличко запропонував спочатку провести депутатські слухання щодо концепції проекту.Читайте такожКличко підтримав створення меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" в Києві

«Великий резонанс і обговорення в суспільстві отримала тема Меморіалу в Бабиному Яру. Чимало і спекуляцій довкола цього. Тому я пропоную не розглядати на сьогоднішньому засіданні й перенести питання виділення земельних ділянок для облаштування вхідної групи майбутнього Меморіалу. І спочатку провести окремі депутатські слухання, де Фонд «Бабин Яр» представить концепцію проекту та відповість на запитання, що хвилюють депутатів Київради», – сказав Кличко.

Також, за словами мера Києва, важливо, аби реалізація цього проекту відбувалася спільно та під контролем держави.

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Автор: УНІАН