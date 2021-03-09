Служба безпеки України у співпраці з Цивільною Гвардією Іспанії ліквідувала канал контрабанди кокаїну.
Читайте такожВезли 2 тонни кокаїну: дев’ять українських моряків отримали тюремні строки у ФранціїЯк повідомляє прес-центр СБУ, постачання наркотику з Євросоюзу намагались налагодити через поштові відправлення.
«На Київщині співробітники СБУ затримали громадянина однієї із країн Закавказзя під час отримання міжнародного поштового відправлення з Іспанії. У ньому, в середині побутового пристрою, було приховано приблизно 0,5 кг кокаїну», - йдеться в повідомленні.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту провадження про підозру за ч. 1 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.
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